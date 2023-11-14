Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) на коленях будет умолять россиян вернуться.

«Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторённые слова, он может сказать что-то своё.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Подождём, они сами приползут на коленях, ещё умолять будут», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Вяльбе рассказала об отношениях с отцом, который живёт на Украине.