RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) на коленях будет умолять россиян вернуться.
Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться
  • РИА Новости

«Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторённые слова, он может сказать что-то своё.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Подождём, они сами приползут на коленях, ещё умолять будут», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Вяльбе рассказала об отношениях с отцом, который живёт на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить