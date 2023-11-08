Вяльбе: отец живёт на Украине, но я не знаю, жив ли он сейчас

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях с отцом, который живёт на Украине.

«Папа живёт на Украине — там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас или нет. Они с мамой расстались, когда я ещё не появилась на свет», — сказала она на телеканале «Россия 1».

Лыжница добавила, что в 20-летнем возрасте пыталась общаться с отцом, но их отношения не были искренними.

Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой. В 2010 году экс-спортсменка стала президентом ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Вяльбе назвала верным решение ОКР подать иск к МОК в CAS.