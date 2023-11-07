Вяльбе назвала верным решение ОКР подать иск к МОК в CAS
- РИА Новости
«Шансы на положительный исход дела в CAS, наверное, есть, но я же не адвокат и не юрист. Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно, решение ОКР подать апелляцию верное. В CAS всё будет зависеть от многих моментов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.
Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в МОК сообщили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции в отношении ОКР.