Вяльбе назвала верным решение ОКР подать иск к МОК в CAS

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Олимпийского комитета России (ОКР) подать иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Шансы на положительный исход дела в CAS, наверное, есть, но я же не адвокат и не юрист. Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно, решение ОКР подать апелляцию верное. В CAS всё будет зависеть от многих моментов», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.

Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в МОК сообщили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции в отношении ОКР.