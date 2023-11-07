В МОК сообщили, что продолжают придерживаться твёрдой позиции в отношении ОКР
«Мы твёрдо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», — приводит слова МОК ТАСС.
6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства в организации.
Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.