Ольховский — о поражении Медведева: было очень много несвойственных ему ошибок

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение теннисиста Даниила Медведева в игре с Янником Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Конкретно в последнем матче, по моему мнению, Медведев проиграл свои подачи в первом и третьем сете как раз из-за своих ошибок. Дальше в розыгрышах вроде бы он владел инициативой, но было очень много несвойственных ему ошибок.

Возможно, главную роль сыграло давление, которое оказывает Синнер, и ощущение, что если сыграешь недостаточно остро, то он получит возможность забрать очко», — сказал Ольховский RT.

Ранее Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP.