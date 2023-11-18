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Агент Сутормина назвал фейком слухи о желании «Зенита» расстаться с игроком

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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался об информации о том, что клуб планирует расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

«Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим», — приводит слова Клюева «Спорт день за днём».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб планирует расстаться с полузащитниками Суторминым и Ерохиным. В сферу интересов «Зенита» входят игроки: уральцы Алексей Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о намерении расстаться с Ерохиным и Суторминым.

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