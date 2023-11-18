Альварез: Макгрегор отлично проявил бы себя в боях на голых кулаках

Бывший чемпион UFC Эдди Альварез высказался о выступлении Конора Макгрегора на голых кулаках.

«У него подходящий стиль — он наносит удары и отскакивает. Это хороший вариант, когда ты можешь причинить урон и сам его не получаешь. Такое неплохо смотрелось бы в боях на кулаках. Он пружинит на ногах, цепляет оппонента и уходит. Думаю, он отлично проявил бы себя в боях на кулаках», — цитирует Альвареза MMA Junkie.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении Макгрегора в октагон после длительного перерыва.