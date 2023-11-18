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Мостовой: не хочется ставить крест на карьере Алексея Миранчука в Европе

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Мостовой: не хочется ставить крест на карьере Алексея Миранчука в Европе
  • Gettyimages.ru

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему ещё позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в шести матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Ранее Артём Карпукас признался, что будет рад возвращению Миранчука в «Локомотив».

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