Мостовой: не хочется ставить крест на карьере Алексея Миранчука в Европе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение касательно карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему ещё позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в шести матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Артём Карпукас признался, что будет рад возвращению Миранчука в «Локомотив».