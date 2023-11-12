Карпукас признался, что будет рад возвращению Миранчука в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о возможном возвращении хавбека «Аталанты» из Бергамо Алексея Миранчука в московский клуб.

«Я буду безумно рад, если Миранчук вернётся в «Локомотив». Хочу играть с таким мастером», — приводит слова Карпукаса «Чемпионат».

Полузащитник отметил, что следит за выступлением Миранчука в итальянской Серии А.

«Когда играет «Аталанта», то я смотрю, вышел ли Миранчук. Если Алексей на поле, то я сразу включаю игру, где бы ни был», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в пяти матчах за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Контракт хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Локомотиве» заявили о желании вернуть Миранчука.