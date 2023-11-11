В «Локомотиве» заявили о желании вернуть Алексея Миранчука

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил возможное возвращение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан столичного клуба.

«Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю», — цитирует Ульянова «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».