Алдонин: для игроков сборной России матч с Кубой не должен быть просто товарищеским

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение касательно матча сборной России и Кубы.

«Матч международный, поэтому хотелось бы увидеть победу сборной России, чтобы это добавило положительных эмоций. Хочется, чтобы был качественный футбол от сборной России, а матч был похож на официальный с точки зрения ответственности и решений», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой.