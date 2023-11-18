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Daily Mail: с «Эвертона» могут снять ещё девять очков в АПЛ

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Английская премьер-лига (АПЛ) может применить дополнительные санкции к «Эвертону» за нарушение правил финансового фейр-плея.

Как сообщает Daily Mail, удовлетворение иска автоматически приведёт к банкротству «Эвертона» и введению в клубе внешнего управления, что по регламенту карается снятием девяти очков.

По информации BBC, клуб лишился десяти очков и опустится с 14-го места в турнирной таблице АПЛ в зону вылета. Теперь в активе команды четыре очка в 12 матчах.

Напомним, что «Эвертон» подозревали в нарушении финансового фейр-плея. Клуб сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит — $128 млн.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».

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