В РФС ожидают полные трибуны на матче сборных России и Кубы

В службе коммуникаций РФС рассказали об ожиданиях на товарищеском матче России и Кубы.

«На данный момент на матч сборной России с командой Кубы продано 36 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру. Вместимость стадиона на этом матче составит 40 тыс. зрителей», — приводит слова службы коммуникаций ТАСС.

Матч состоится в понедельник, 20 ноября. Начало — в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее Чалов заявил, что футболисты сборной России морально готовы к матчу с Кубой.