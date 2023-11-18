Гребнев: Шаблий не должен долго ждать возможности для боя за чемпионский пояс Bellator

Российский боец MMA Александр Гребнев высказался об амбициях Александра Шаблия по поводу чемпионского пояса в лёгкой весовой категории после его победы над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

«Я не так хорошо знаю всю ситуацию по Усману и его команде, но по той информации, с которой я успел ознакомиться на данный момент, считаю, что нельзя лишать его чемпионского пояса. Хотя такое поведение и можно назвать безответственным. Bellator должен разобраться в сложившейся ситуации и вынести своё окончательное решение. Если Нурмагомедов сохранит свой титул, но будет отстранён, Александр не должен ждать долго своего шанса, в таком случае лучше провести бой за временный чемпионский пояс с Шаблием и Примусом», — сказал Гребнев RT.

Ранее Гребнев сравнил Шаблия с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над Фрейре на турнире Bellator.