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Гребнев сравнил Шаблия с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над Фрейре на турнире Bellator

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев прокомментировал победу соотечественника Александра Шаблия над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.
Гребнев сравнил Шаблия с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над Фрейре на турнире Bellator
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что оба бойца были готовы к тому, чтобы выстоять в поединке все пять раундов. Возможно, у Фрейре и чуть больше мощи, но он оказался медленнее Шаблия, к тому же хуже чувствовал тайминги в бою. Уровень ударной техники Александра был объективно выше, чем у Патрики. Лично для меня победа Саши была очевидна, я знал, что он выиграет. Только один раз бразилец сумел попасть по нему своей атакой, но Шаблию удалость уйти от этого за счёт работы ногами.

Александр с самого начала включился в бой с Патрики, но уже второй раунд показал, чем закончится их поединок. Он сразу же стал оказывать давление на соперника, его можно сравнить с Хабибом Нурмагомедовым, только он был хорош в борьбе, а Шаблий отличается ударной техникой», — заявил Гребнев RT.

Ранее Шаблий заявил о намерении стать чемпионом Bellator.

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