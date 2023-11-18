Магомедов: мой самый главный болельщик — моя мама

Российский боец среднего дивизиона ACA Ибрагим Магомедов проведёт свой следующий поединок с соотечественником Михаилом Долговым.

Соревнования состоятся 24 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок возглавит турнир ACA 166.

«В моей карьере был ключевой поединок, поединок с Артёмом Фроловым, потому что там был шанс подраться за титул после победы. И сейчас это не менее важный бой, потому что я могу выйти в полуфинал Гран-при и встретиться с чемпионом. За меня будет болеть мой самый главный болельщик — моя мама. Она всегда переживает за меня. Она не смотрит прямые трансляции, я включаю ей бои в записи, когда возвращаюсь», — приводит слова Магомедова пресс-служба АСА.

Он также подчеркнул, что провёл хорошую подготовку в клубе «Горец».

«Долгову я желаю пройти полноценный хороший лагерь, потому что наш бой для него не станет «лёгкой прогулкой». В данный момент моя цель — заполучить пояс АСА и пояс Гран-при. Если я выигрываю следующий бой, я выхожу на поединок с Магомедрасулом Гасановым. И этот бой, если он состоится, он будет очень сложный, ведь соперник — доминирующий чемпион», — добавил Магомедов.

В активе Магомедова 11 побед и два поражения. У Долгова — девять побед и пять неудач.

Ранее Сулейманов назвал Нурмагомедова и Махачева крутыми бойцами.