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Магомедов: мой самый главный болельщик — моя мама

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Российский боец среднего дивизиона ACA Ибрагим Магомедов проведёт свой следующий поединок с соотечественником Михаилом Долговым.
Магомедов: мой самый главный болельщик — моя мама

    Соревнования состоятся 24 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок возглавит турнир ACA 166.

    «В моей карьере был ключевой поединок, поединок с Артёмом Фроловым, потому что там был шанс подраться за титул после победы. И сейчас это не менее важный бой, потому что я могу выйти в полуфинал Гран-при и встретиться с чемпионом. За меня будет болеть мой самый главный болельщик — моя мама. Она всегда переживает за меня. Она не смотрит прямые трансляции, я включаю ей бои в записи, когда возвращаюсь», — приводит слова Магомедова пресс-служба АСА.

    Он также подчеркнул, что провёл хорошую подготовку в клубе «Горец». 

    «Долгову я желаю пройти полноценный хороший лагерь, потому что наш бой для него не станет «лёгкой прогулкой». В данный момент моя цель — заполучить пояс АСА и пояс Гран-при. Если я выигрываю следующий бой, я выхожу на поединок с Магомедрасулом Гасановым. И этот бой, если он состоится,  он будет очень сложный, ведь соперник — доминирующий чемпион», — добавил Магомедов.

    В активе Магомедова 11 побед и два поражения. У Долгова — девять побед и пять неудач.

    Ранее Сулейманов назвал Нурмагомедова и Махачева крутыми бойцами.

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