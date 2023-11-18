RT в Telegram
Подпишись

Сулейманов назвал Нурмагомедова и Махачева крутыми бойцами

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, кого считает круче из российских бойцов — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева.
Сулейманов назвал Нурмагомедова и Махачева крутыми бойцами
  • РИА Новости

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — приводит слова Сулейманова Sport24.

21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски: на турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить