Сулейманов назвал Нурмагомедова и Махачева крутыми бойцами

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, кого считает круче из российских бойцов — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева.

«Кто круче: Хабиб или Махачев? Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее! Уважаю их: они самые сильные бойцы», — приводит слова Сулейманова Sport24.

21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски: на турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш против Нурмагомедова.