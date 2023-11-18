Холанд пропустит матч отбора к Евро-2024 с Шотландией из-за травмы

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сможет принять участие в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Шотландией из-за травмы.

«Он испытывает сильную боль и несколько ограничен в своих действиях. К сожалению, он не сможет принять участие в матче со сборной Шотландии», — приводит слова врача норвежской национальной команды журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сборная Норвегии проведёт матч с Шотландией 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Норвегия занимает третье место в группе A, имея в активе десять очков. Шотландия с 16 очками располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности.