Холанд пропустит матч отбора к Евро-2024 с Шотландией из-за травмы
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«Он испытывает сильную боль и несколько ограничен в своих действиях. К сожалению, он не сможет принять участие в матче со сборной Шотландии», — приводит слова врача норвежской национальной команды журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Сборная Норвегии проведёт матч с Шотландией 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.
Норвегия занимает третье место в группе A, имея в активе десять очков. Шотландия с 16 очками располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что Холанд вдохновлялся игрой Роналду в юности.