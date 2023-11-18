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О'Мэлли рассказал, что сильнее всех его избил «маленький русский»

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Американский боец Шон О'Мэлли признался, что получил серьёзный урон в поединке с россиянином Петром Яном.
О'Мэлли рассказал, что сильнее всех его избил «маленький русский»
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, сильнее всех меня избил Пётр Ян, маленький русский, с которым я дрался в Абу-Даби в октябре прошлого года. У меня не осталось много ярких воспоминаний о том бое, потому что я был настолько сконцентрирован, что даже не думал. Но я помню, как словил от Петра удар с левой руки. Это был самый сильный удар, который мне наносили», — заявил О'Мэлли на своём YouTube-канале.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29) на турнире UFC 280.

Следующий поединок американец проведёт с эквадорцем Марлоном Верой в марте 2024 года.

В последнем поединке Ян уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Ранее О'Мэлли назвал спортсмена, который может нокаутировать чемпиона мира промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

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