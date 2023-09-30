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О'Мэлли считает, что Гэтжи может нокаутировать Махачева

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Американский боец Шон О'Мэлли назвал спортсмена, который может нокаутировать чемпиона мира промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.
О'Мэлли считает, что Гэтжи может нокаутировать Махачева
  • Gettyimages.ru

«Я бы не удивился, если бы Гэтжи хорошенько побил Ислама и нокаутировал его. Точно не удивился бы», — сказал О'Мэлли MMA Bouts.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее Махачев признался, что не думает о завершении карьеры.

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