О'Мэлли считает, что Гэтжи может нокаутировать Махачева

Американский боец Шон О'Мэлли назвал спортсмена, который может нокаутировать чемпиона мира промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я бы не удивился, если бы Гэтжи хорошенько побил Ислама и нокаутировал его. Точно не удивился бы», — сказал О'Мэлли MMA Bouts.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее Махачев признался, что не думает о завершении карьеры.