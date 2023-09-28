Махачев признался, что не думает о завершении карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

«Из года в год показатели только растут. Так что я не стою на месте, не иду назад, показатели только растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — заявил Ислам в соцсетях UFC Eurasia.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.