Усман Нурмагомедов не будет соперником Шаблия в финале Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов не сможет принять участие в финале Гран-при Bellator.

«Усман Нурмагомедов на Гран-при больше выступать не будет. Соперник Шаблия по финалу будет объявлен позднее. Примус — один из возможных вариантов», — приводит слова Bellator ТАСС.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Российский боец Шаблий вышел в финал Гран-при Bellator, одолев бразильца Патрика Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

Ранее Шаблий заявил о намерении стать чемпионом Bellator.