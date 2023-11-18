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Усман Нурмагомедов не будет соперником Шаблия в финале Гран-при Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов не сможет принять участие в финале Гран-при Bellator.
Усман Нурмагомедов не будет соперником Шаблия в финале Гран-при Bellator
  • РИА Новости

«Усман Нурмагомедов на Гран-при больше выступать не будет. Соперник Шаблия по финалу будет объявлен позднее. Примус — один из возможных вариантов», — приводит слова Bellator ТАСС.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Российский боец Шаблий вышел в финал Гран-при Bellator, одолев бразильца Патрика Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

Ранее Шаблий заявил о намерении стать чемпионом Bellator.

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