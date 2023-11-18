Вратарь «Динамо» Лещук верит, что «Зенит» не станет чемпионом России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Плотность в турнирной таблице не удивляет, а радует. Если всё так продолжится до конца сезона, будет большой ажиотаж и интерес. У большинства клубов есть шансы. Наверное, так и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца, интереса смотреть оставшиеся матчи не очень много», — приводит слова Лещука «Чемпионат».

Вратарь ответил на вопрос о том, верит ли в то, что санкт-петербургский «Зенит» не сохранит звание чемпиона России.

«Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Всё когда-то заканчивается. Возможно, в этом сезоне увидим другого чемпиона», — сказал он.

После 15 туров РПЛ «Динамо» набрало 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. «Зенит» с 30 очками располагается на второй строчке.

Ранее вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру команды в первом круге РПЛ сезона-2023/24.