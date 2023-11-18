Молодёжные сборные Израиля и Польши провели минуту молчания после начала матча

Сборные Израиля и Польши до 21 года провели минуту молчания после стартового свистка из-за запрета со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После начала матча отборочного раунда к молодёжному чемпионату Европы 2025 года футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, после чего остановились вместе с поляками, устроив минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Встреча проходила в Польше и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Отметим, что УЕФА не разрешил командам проводить минуту молчания перед игрой.

Ранее сообщалось, что игрокам и персоналу «Маккаби» из Хайфы запретили покидать отель на Кипре перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».