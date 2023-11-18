Молодёжные сборные Израиля и Польши провели минуту молчания после начала матча
После начала матча отборочного раунда к молодёжному чемпионату Европы 2025 года футболисты сборной Израиля разыграли мяч в центре поля, после чего остановились вместе с поляками, устроив минуту молчания в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.
Встреча проходила в Польше и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Отметим, что УЕФА не разрешил командам проводить минуту молчания перед игрой.
Ранее сообщалось, что игрокам и персоналу «Маккаби» из Хайфы запретили покидать отель на Кипре перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».