Биспинг рассказал о совете, который он дал Аспинэллу перед боем с Павловичем

Американский боец смешанных единоборств Майкл Биспинг рассказал, какой он дал совет британцу Тому Аспинэллу перед боем с россиянином Сергеем Павловичем.

«Дал ли я какой-то совет Тому перед боем? Я сказал: «Слушай, октагон очень большой. Старайся пользоваться пространством и просто будь собой. Тебе не нужен мой совет. Верь в себя, в свои тренировки, в работу, которую ты проделал. Верь в себя — и всё будет хорошо», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, что россиянин Павлович проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Аспинэлл высказал мнение, что он должен провести следующий поединок с американцем Джоном Джонсом.