Усик: я не хочу, чтобы Фьюри заканчивал карьеру

Обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик высказался о возможном завершении карьеры чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлой весовой категории Тайсоном Фьюри.

«Я не хочу, чтобы Тайсон заканчивал карьеру. Я хочу наш большой бой. Много людей тоже об этом мечтают. Думаю, мы должны сделать этот бой. Тайсон в плохой форме? Для меня важны моя подготовка, моя команда, моя страна. Я знаю, куда я иду», — заявил Усик в интервью Boxing King Media.

О поединке, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде, сообщили на пресс-конференции турнира Ring on Fire в Лондоне.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов в Эр‑Рияде.