Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов в Эр‑Рияде

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик чуть не подрались во время битвы взглядов в Эр‑Рияде.

Бойцы столкнулись головами, их пришлось разнимать сотрудникам службы безопасности, сообщает Sky Sports.

О поединке, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде, сообщили на пресс-конференции турнира Ring on Fire в Лондоне.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Анкалаев проведёт реванш с Джонни Уокером зимой 2024 года.