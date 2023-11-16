Реванш Анкалаева и Уокера состоится в январе 2024 года

Российский боец Магомед Анкалаев проведёт реванш с Джонни Уокером зимой 2024 года.

Поединок россиянина возглавит первый турнир UFC Fight Nights 2024 года и пройдёт 14 января.

Поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее стало известно, когда промоушен Bellator примет решение относительно статуса чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Усмана Нурмагомедова.