Россия и Индонезия обсудили возможность организации товарищеских матчей сборных

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Хосе Таварес провели беседу касательно товарищеских матчей между сборными.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче с Кубой.