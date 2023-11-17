Россия и Индонезия обсудили возможность организации товарищеских матчей сборных
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче с Кубой.