Портнягин назвал «Спартак» одним из самых неэффективных клубов РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Портнягин высказал мнение, что «Спартак» является одним из самых неэффективных клубов РПЛ.

«Я как раз вчера смотрел финансовый отчёт «Спартака» за 2021 год. И с точки зрения соотношения расходов и места в турнирной таблице это одна из самых неэффективных команд в чемпионате», — приводит слова Портнягина «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Красно-белые в Кубке России с первого места вышли в плей-офф турнира.

Ранее Зарема Салихова высказала мнение касательно игры футболистов «Спартака» Хесуса Медины и Тео Бонгонды.