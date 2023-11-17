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Портнягин назвал «Спартак» одним из самых неэффективных клубов РПЛ

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Бывший футболист «Локомотива» Игорь Портнягин высказал мнение, что «Спартак» является одним из самых неэффективных клубов РПЛ.
Портнягин назвал «Спартак» одним из самых неэффективных клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Я как раз вчера смотрел финансовый отчёт «Спартака» за 2021 год. И с точки зрения соотношения расходов и места в турнирной таблице это одна из самых неэффективных команд в чемпионате», — приводит слова Портнягина «Матч ТВ».

После 15 туров РПЛ команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Красно-белые в Кубке России с первого места вышли в плей-офф турнира.

Ранее Зарема Салихова высказала мнение касательно игры футболистов «Спартака» Хесуса Медины и Тео Бонгонды.

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