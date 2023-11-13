Салихова: никто не оценивает трансферы Медины и Бонгонды, хотя прошло уже 15 туров

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение касательно игры футболистов красно-белых Хесуса Медины и Тео Бонгонды.

«Те, кто ещё вчера поливали Николсона, сейчас молчат в тряпочку об ужасной игре из матча в матч Медины, а о Бонгонде вообще стали забывать, как будто его и нет в «Спартаке». Никто не оценивает эти трансферы почему-то, хотя прошло уже 15 туров», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19. 26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года.

Бонгонда в летнее трансферное окно подписал контракт со «Спартаком» до 2027 года. В сезоне-2023/24 он уже забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за красно-белых.

Ранее Федун прокомментировал возможный конфликт главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.