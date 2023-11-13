Федун — о конфликте Абаскаля и Соболева: видел недовольное лицо футболиста
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«Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, есть ли в команде конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле», — цитирует Федуна СЭ.
Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч красно-белые сыграют 25 ноября в гостях с «Балтикой».
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.
Ранее Франко Камоцци заявил, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву.