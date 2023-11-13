Федун — о конфликте Абаскаля и Соболева: видел недовольное лицо футболиста

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный конфликт главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

«Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, есть ли в команде конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле», — цитирует Федуна СЭ.

Накануне «Спартак» на своём поле обыграл «Ростов» в рамках 15-го тура РПЛ (2:1). Следующий матч красно-белые сыграют 25 ноября в гостях с «Балтикой».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы.

Ранее Франко Камоцци заявил, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву.