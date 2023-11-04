Камоцци считает, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный конфликт между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Рядом с Александром должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности. Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата», — цитирует Камоцци Sport24.

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».