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В Госдуме считают, что чемпионат мира по хоккею с мячом неинтересен без сборной России

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о чемпионате мира 2024 года по хоккею с мячом.
В Госдуме считают, что чемпионат мира по хоккею с мячом неинтересен без сборной России
  • РИА Новости

«На сегодняшний день хоккей с мячом не такой уж популярный вид в мире. В основном он пользуется интересом в России и северных странах Европы. На турнирах всегда возникали трудности с набором участников. Шведы, норвежцы, финны и россияне — это основные конкуренты. Вы правильно заметили, наша страна многократно выигрывала золото, и без нас бенди никому не интересен. Нет такого ажиотажа и интриги.

Просто бесполезно проводить подобное мероприятие сейчас. Конечно, это повлечёт убытки для организаторов. Поэтому произошедшее является логическим завершением той преступной политики, которая применялась по отношению к спорту. В России, как мы знаем, тоже должно было пройти первенство планеты по хоккею с мячом в 2022-м, но его отменили. Теперь это повторилось в Норвегии. FIB должна была внимательно отнестись к происходящему и подумать, что они будут делать без россиян» — заявил Свищёв RT.

Ранее Журова отреагировала на информацию об отмене чемпионата мира 2024 года по хоккею с мячом.

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