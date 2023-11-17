Журова — об отмене ЧМ по хоккею с мячом 2024 года: что там смотреть без россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию об отмене чемпионата мира 2024 года по хоккею с мячом.

«Во-первых, стоит упомянуть, что данный вид спорта иногда называют бенди, или же русским хоккеем. Видимо, на международном уровне решили не позиционировать его именно так и к тому же не нашли спонсоров, способных потянуть организацию турнира. Обычно в подобных случаях все сразу поворачивались в сторону России и спрашивали, можем ли мы их подстраховать. Ответ всегда был положительным.

Так происходило постоянно: вспомните чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Японии, но из-за инцидента на атомной станции его перенесли к нам — и мы организовали соревнование всего за один месяц и потрясающе провели. А кто сейчас возьмёт на себя ответственность? К тому же нужно как-то продавать права на трансляции. Скорее всего, им сказали: а что там смотреть без россиян?» — заявила Журова RT.

Ранее Вероника Степанова прокомментировала информацию об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.