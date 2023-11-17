Уокер — о реванше с Анкалаевым: заставлю его платить за запрещённый удар коленом

Бразильский боец Джонни Уокер высказался о реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым на UFC Fight Night.

«Незаконченный бизнес. Я заставлю его платить за запрещённый удар коленом», — написал Уокер в социальных сетях.

Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.

Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б.