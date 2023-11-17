RT в Telegram
Подпишись

Магомедалиев: в «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу

Короткая ссылка
Вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, как в «Адана Демирспор» относятся к Артёму Дзюбе.
Магомедалиев: в «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу
  • РИА Новости

«Новый чемпионат, другой уровень — ко всему нужно привыкать. Но мне в этом плане попроще, чем другим: азербайджанский язык я знаю, а турки с азербайджанцами очень близки. Меня очень хорошо приняли. Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», — цитирует Магомедалиева «Чемпионат».

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2024 года. 

Ранее Пименов заявил, что отказался бы от участия в шоу Слуцкого и Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить