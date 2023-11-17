Магомедалиев: в «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу
- РИА Новости
«Новый чемпионат, другой уровень — ко всему нужно привыкать. Но мне в этом плане попроще, чем другим: азербайджанский язык я знаю, а турки с азербайджанцами очень близки. Меня очень хорошо приняли. Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», — цитирует Магомедалиева «Чемпионат».
В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.
В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Пименов заявил, что отказался бы от участия в шоу Слуцкого и Дзюбы.