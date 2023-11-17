Магомедалиев: в «Адана Демирспор» очень тепло вспоминают Дзюбу

Вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, как в «Адана Демирспор» относятся к Артёму Дзюбе.

«Новый чемпионат, другой уровень — ко всему нужно привыкать. Но мне в этом плане попроще, чем другим: азербайджанский язык я знаю, а турки с азербайджанцами очень близки. Меня очень хорошо приняли. Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить», — цитирует Магомедалиева «Чемпионат».

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Пименов заявил, что отказался бы от участия в шоу Слуцкого и Дзюбы.