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Кокшаров: очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн

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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о своей мечте.
Кокшаров: очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн
  • Gettyimages.ru

«О чём мечтаю на данный момент? Очень хочу сыграть в Лиге чемпионов, услышать гимн. Хотелось бы осуществить это с «Краснодаром». Хотел бы поиграть в Европе? Сейчас не думаю об этом, сконцентрирован на «Краснодаре», — приводит слова Кокшарова РИА Новости.

В нынешнем сезоне 18-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за основную команду. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее полузащитник «Краснодара» Александр Эктов высказался о Кокшарове.

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