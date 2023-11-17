Мейвезер проведёт реванш с внуком босса мафии Готти

Американский боксёр Флойд Мейвезер — младший проведёт свой следующий поединок с внуком известного гангстера Джоном Готти.

«Увидимся в Лас-Вегасе. Скоро», — написал Мейвезер в социальных сетях.

В июне текущего года Атлетическая комиссия штата Флорида дисквалифицировала Готти III на шесть месяцев по итогам первого поединка с Мейвезером. Он проигнорировал решение рефери остановить бой, что привело к беспорядкам на ринге.

Поединок был прерван по ходу шестого раунда, после чего Готти напал на спортсмена. Инцидент перерос в драку между командами главных действующих лиц.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. В его активе 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мейвезер считается самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев прокомментировал поединок с Мейвезером.