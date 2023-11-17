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Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года

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Пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB) сообщила, что организация приняла решение отменить мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом.

«FIB отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира — 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти в Норвегии. О причинах отказа неизвестно.

В декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошёл в Швеции. 

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Николай Воеводин высказал своё мнение о наставнике «Торпедо» Игоре Ларионове.

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