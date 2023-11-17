Колосков считает, что сборная России образца 2008 года была самой талантливой после поколения Мостового

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сравнил поколение бывших футболистов сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко с нынешними игроками национальной команды.

«После поколения Мостового, Шалимова, Канчельскиса, Юрана и Онопко команда, выступавшая на Евро-2008, была самой талантливой, в дальнейшем такой целостности уже не наблюдалось. Максимум два или три подобных игрока.

Ни одна страна мира не может сказать, что ей удаётся взращивать таких игроков с регулярной периодичностью. Проблемы в этом отношении возникают абсолютно у всех. Взять хоть современную сборную Германии. Есть ли у них сейчас футболисты уровня Лотара Маттеуса? Поэтому это общепризнанная ситуация в спорте, когда талантливые спортсмены появляются лишь в определённые периоды», — заявил Колосков RT.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что поколение Аршавина сильнее нынешних футболистов сборной России.