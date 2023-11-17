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Бышовец считает, что поколение Аршавина сильнее нынешних футболистов сборной России

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сравнил поколение бывших футболистов сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко с нынешними игроками национальной команды.
Бышовец считает, что поколение Аршавина сильнее нынешних футболистов сборной России
  • РИА Новости

«То поколение было действительно сильнее, чем нынешняя плеяда игроков, которой ещё многое предстоит доказать. За плечами тех футболистов лежат весомые достижения.

Здесь стоит говорить о той цикличности, которая проявляется в самой природе и в человеческом мире. Взять хоть историю искусства — там тоже были свои расцветы и закаты. Когда я работал в киевском «Динамо» и олимпийской школе резерва СССР, позднее возглавив её как главный тренер, у нас были группы футболистов от 10 до 16 лет. Там также прослеживалось то, что один возрастной набор детей мог состоять из ребят с отменным уровнем мастерства и таланта, а другой заметно от них отличался. В футболе тоже есть циклы появления талантливых поколений», — сказал Бышовец RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Кубы.

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