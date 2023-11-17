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Колосков считает, что у футболистов сборной России не будет недонастроя на матч с Кубой

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Кубы.
Колосков считает, что у футболистов сборной России не будет недонастроя на матч с Кубой
  • РИА Новости

«Как болельщик сборной России, я ожидаю победы национальной команды, тем более учитывая её состав. Однако никаких волнений и ощущения напряжения перед игрой у меня нет. Всё же уровень кубинцев к этому не располагает.

Я вообще не понимаю такого термина, как недонастрой. Как можно об этом говорить, когда играешь за сборную страны? Неважно, будет ли твоим соперником команда из Кении, Чехии, Австралии или Аргентины», — сказал Колосков RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.

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