Колосков считает, что у футболистов сборной России не будет недонастроя на матч с Кубой
- РИА Новости
«Как болельщик сборной России, я ожидаю победы национальной команды, тем более учитывая её состав. Однако никаких волнений и ощущения напряжения перед игрой у меня нет. Всё же уровень кубинцев к этому не располагает.
Я вообще не понимаю такого термина, как недонастрой. Как можно об этом говорить, когда играешь за сборную страны? Неважно, будет ли твоим соперником команда из Кении, Чехии, Австралии или Аргентины», — сказал Колосков RT.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.