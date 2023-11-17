RT в Telegram
Подпишись

Бышовец: матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.
Бышовец: матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра
  • РИА Новости

«Думаю, что матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра, учитывая тесные отношения между двумя странами. Что касается результата, то это сейчас не главное. В нашей сборной продолжают экспериментировать и вызывают новых футболистов.

Какова будет практическая польза от этого матча? Прежде всего игра поспособствует укреплению отношений между главным тренером и игроками. Во-вторых, футболисты, которые не имеют достаточной игровой практики в клубах, смогут проявить себя здесь, за их действиями на поле будет интересно понаблюдать.

У нас определённо есть преимущество перед кубинцами, всё же футбол не является основным видом спорта в их стране. Наши ребята выйдут на игру с чётким желанием выполнить все установки тренерского штаба», — заявил Бышовец RT.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко выразил мнение, что национальную команду надо разогнать в случае поражения от Кубы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить