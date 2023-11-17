Бышовец: матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.

«Думаю, что матч сборных России и Кубы будет больше чем просто товарищеская игра, учитывая тесные отношения между двумя странами. Что касается результата, то это сейчас не главное. В нашей сборной продолжают экспериментировать и вызывают новых футболистов.

Какова будет практическая польза от этого матча? Прежде всего игра поспособствует укреплению отношений между главным тренером и игроками. Во-вторых, футболисты, которые не имеют достаточной игровой практики в клубах, смогут проявить себя здесь, за их действиями на поле будет интересно понаблюдать.

У нас определённо есть преимущество перед кубинцами, всё же футбол не является основным видом спорта в их стране. Наши ребята выйдут на игру с чётким желанием выполнить все установки тренерского штаба», — заявил Бышовец RT.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко выразил мнение, что национальную команду надо разогнать в случае поражения от Кубы.