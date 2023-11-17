Павлюченко считает, что сборную России надо разогнать в случае поражения от Кубы
- РИА Новости
«Если Россия не обыграет Кубу, то можно разогнать сборную. Надо же себя как-то уважать. У меня мыслей, что проиграем, нет. Думаю, у игрокам такие мысли тоже не приходят в голову. Какой бы ни был состав, даже вничью мы не должны сыграть», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».
По словам экс-нападающего, национальная команда обязана обыграть кубинскую сборную.
«Иначе придётся опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», — сказал он.
Встреча состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.
Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Кубы рассудит бригада арбитров из Белоруссии.