Павлюченко считает, что сборную России надо разогнать в случае поражения от Кубы

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.

«Если Россия не обыграет Кубу, то можно разогнать сборную. Надо же себя как-то уважать. У меня мыслей, что проиграем, нет. Думаю, у игрокам такие мысли тоже не приходят в голову. Какой бы ни был состав, даже вничью мы не должны сыграть», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

По словам экс-нападающего, национальная команда обязана обыграть кубинскую сборную.

«Иначе придётся опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», — сказал он.

Встреча состоится 20 ноября и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Кубы рассудит бригада арбитров из Белоруссии.