Товарищеский матч между сборной России и Кубой рассудит бригада из Белоруссии
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Помогать судье будут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянка, резервным арбитром стал Рафаэль Шафеев, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках команды в период отстранения.