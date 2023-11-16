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Товарищеский матч между сборной России и Кубой рассудит бригада из Белоруссии

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Товарищеский матч между сборной России и командой Кубы рассудит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
Товарищеский матч между сборной России и Кубой рассудит бригада из Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Помогать судье будут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянка, резервным арбитром стал Рафаэль Шафеев, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках команды в период отстранения.

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