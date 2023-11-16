Карпин: интереснее было бы сыграть с Германией, Францией или Испанией
«Насколько интересно играть с экзотическими сборными? Интереснее было бы сыграть с Германией, Францией или Испанией. Это если говорить правду. Выбирать не приходится», — цитирует Карпина сайт РФС.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 13 ноября в Новогорске. В сборную вызваны 29 игроков.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Ранее Валерий Карпин поделился мнением о ближайшем сопернике национальной команды — сборной Кубы.