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Тарасова: у Загитовой большой опыт, чтобы стать тренером

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой стать тренером.
Тарасова: у Загитовой большой опыт, чтобы стать тренером
  • РИА Новости

«Алина — большая спортсменка, у неё большой опыт. Она хочет попробовать себя в тренерском деле, почему бы ей не сделать это? Будем следить и желать ей успеха», — цитирует Тарасову СЭ.

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера.

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