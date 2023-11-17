Следующее заседание суда по иску Шветского к Зеппельту состоится 24 января

Врач Филипп Шветский рассказал, когда будет следующее заседание суда по его иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести и достоинства.

«Повестка Зеппельту была вручена, но от получения письма с иском он отказался. На суд он не явился и представителя не прислал.

Заседание перенесено в связи с тем, что сейчас есть проблемы в связи с политическими событиями, что мешает ознакомлению с делом за пределами границы ответчика. Рассмотрение было отложено на то время, чтобы он мог либо прислать своих представителей, либо сам решить эту проблему, на 24 января», — приводит слова Шветского ТАСС.

Шветский принял решение подать иск к Зеппельту 26 июля.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Тарасова высказалась об иске Шветского к Зеппельту.