Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что нападающий команды Константин Тюкавин не вызван в сборную России на товарищеский матч с командой Кубы.

«Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся).

Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — заявил Личка в интервью RT.

Ранее Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.