Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России
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«Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся).
Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — заявил Личка в интервью RT.
Ранее Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.