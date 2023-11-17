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Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что нападающий команды Константин Тюкавин не вызван в сборную России на товарищеский матч с командой Кубы.
Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад (смеётся).

Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — заявил Личка в интервью RT.

Ранее Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.

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